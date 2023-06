De altijd spectaculaire finale in de play-offs staat op het programma

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 6 juni.

Wedstrijden

Almere City – FC Emmen (20.00 uur)

De eerste finale om promotie/degradatie staat op het programma. Almere City versloeg VVV-Venlo zaterdag na penalty’s door alle strafschoppen tegen te houden. FC Emmen had het over twee wedstrijden niet heel moeilijk met NAC Breda. In Breda werd het al 1-2 voor de Drentenaren en in eigen huis won de ploeg met 2-0. De Emmenaren moeten deze wedstrijden winnen om nog in de Eredivisie te blijven. Voor Almere kan het de eerste promotie naar de hoogste divisie van Nederland worden. Zetten de Flevolanders de eerste stap naar de Eredivisie of gaat Emmen er met de overwinning vandoor?

Voetbal op tv

20.00 uur: Almere City – FC Emmen, ESPN – live verslag van deze wedstrijd in de play-offs om promotie/degradatie

20.45 uur: Arminia Bielefeld – Wehen Wiesbaden, SAT.1 of Viaplay – live verslag van deze wedstrijd in de play-offs om promotie naar de 2.Bundesliga