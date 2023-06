De Bruyne op de foto met Aké en Gündogan; verkapte sneer naar Courtois?

Na de afgelopen interlandperiode is een groot gedeelte van de voetballers vakantie aan het vieren. Zo ook Kevin de Bruyne, die met Ilkay Gündogan en Nathan Aké weg is. Bij de Belgische nationale ploeg was het echter een onrustige week door de soap rondom Thibaut Courtois, die de Rode Duivels besloot te verlaten. Op sociale media lijkt De Bruyne met een knipoog terug te komen op dat incident.

Courtois besloot afgelopen week de nationale ploeg van België te verlaten, aangezien de doelman in het duel tegen Oostenrijk niet de aanvoerder van De Rode Duivels zou zijn. Het zorgde voor de nodige ophef bij de Belgische ploeg. Het wordt interessant om te zien hoe bondscoach Domenico Tedesco in de toekomst met de situatie omgaat, aangezien Courtois zich niet populair heeft gemaakt bij zijn teamgenoten met deze actie.

Op sociale media laat Kevin de Bruyne ondertussen zien op een luxe boot te zitten met Gündogan - die na de zomer naar FC Barcelona vertrekt - en teamgenoot Nathan Aké. Bij zijn post voegde de spelmaker van Manchester City en België de volgende tekst toe: 'Found the captain'. Daarmee kan de middenvelder doelen op Gündogan, de aanvoerder bij Manchester City in het afgelopen seizoen, maar natuurlijk ook op de soap bij de nationale ploeg van België, waar De Bruyne als aanvoerder ook wel zijn mening over zal hebben.

Tussen De Bruyne en Courtois is de relatie in het verleden niet altijd goed geweest. In 2012 stonde Belgische voetbalwereld namelijk volledig op zijn kop, want bekend werd dat de ex-vriendin van Kevin de Bruyne, Caroline Lijnen, vreemdging met Courtois. Hoe de relatie tussen de twee internationals van België op dit moment is, is niet duidelijk,