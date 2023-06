De ideale trainerskandidaat voor Ajax loopt gewoon in de Eredivisie rond

Ajax is hard op zoek naar een nieuwe coach als opvolger van John Heitinga. De Amsterdammers zoeken onder leiding van directeur voetbalzaken Sven Mislintat momenteel vooral op de buitenlandse markt, waarbij Kjetil Knutsen de topkandidaat lijkt te zijn. Peter Bosz is afgeschreven, toch is er nog een andere Nederlandse kandidaat die perfect voldoet aan het gestelde profiel: Ron Jans.

Natuurlijk gaat het Jans niet worden. Dat weet de ervaren coach ook. Net iets te weinig de glamour-uitstraling om te slagen in de Amsterdam, iets dat eerder ook gold voor bijvoorbeeld Adrie Koster. "Ajax heeft zich niet gemeld. Het is een blijk van waardering dat ik word genoemd", zei Jans daarover recent. "Maar het zal 'm niet worden, denk ik", verwacht hij geen telefoontje uit de Johan Cruijff Arena.

Toch past Jans vrijwel perfect in het profiel dat Mislintat heeft opgesteld. De directeur voetbalzaken wil een trainer neerzetten bij Ajax, die staat voor 'attractief, aanvallend voetbal met een goed idee aan de bal staan.' Wie FC Twente de laatste weken heeft zien excelleren en combineren, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het fris, vrolijk en vooral aanvallend voetbal is in Enschede. Jans heeft weliswaar geen Ajax-dna uit het verleden, maar in het voetbal is dat de laatste jaren wel te herkennen.

Attractief voetbal, degelijke organisatie en kansen voor talent

Sinds april werd er in de Eredivisie met 4-0 van SC Cambuur gewonnen, 0-3 in Emmen, 4-0 van NEC, 0-5 in Waalwijk, 3-1 van Ajax en liefst 4-0 in de play-offs tegen sc Heerenveen. Van een hype is bovendien geenszins sprake: vorig seizoen eindigde FC Twente zelfs als vierde boven AZ. slechts drie punten achter Feyenoord en pakte het zelfs nog vier punten meer in de Eredivisie.

Ook gaf Mislintat aan dat de nieuwe trainer moet zorgen voor 'een goede organisatie', om betere resultaten te boeken dan Ajax dit seizoen deed. De cijfers spreken voor zich: met 27 tegengoals incasseerde FC Twente dit seizoen de minste treffers van alle ploegen. Vorig seizoen eindigde het in die ranglijst op de derde plaats. Natuurlijk speelt de uitblinkende keeper Lars Unnerstall daar een grote rol in, maar ook qua expected tegengoals scoort FC Twente met de vijfde plaats uitstekend. Het is een defensieve degelijkheid waarmee Erik ten Hag in Amsterdam jarenlang succesvol was en een van de grote problemen was dit seizoen bij Ajax.

Wat tevens bij de recordkampioen van Nederland hoort, is het laten doorbreken van talent. Met Ramiz Zerroui, Mees Hilgers, Gijs Smal en Manfred Ugalde toonde Jans de laatste jaren aan te kiezen voor jonge spelers en het creëren van transferwaarde op het veld, ondanks dat Ugalde een huurling is. Ook voor Vaclav Cerny gaat de club vermoedelijk goed boeren in deze zomer. In de schaduw kregen ook jeugdspelers Daan Rots en Max Bruns aardig wat speeltijd.

Presteren bij onrust

Bij Ajax is het momenteel behoorlijk onrustig. Jans heeft in het verleden laten zien met dat bijltje te kunnen hakken. Bij FC Groningen was zijn eerste jaar vechten tegen degradatie, maar bouwde hij de club van onderen af aan op en bereikte de play-offs van de UEFA Cup. Bij PEC Zwolle was het vierde en laatste jaar (na eerder een bekerwinst in zijn eerste seizoen) ontzettend zwaar, maar bleef in moeilijke periode uiterst rustig en hield de discipline hoog in het vaandel staan met handhaving als gevolg.

Ook FC Twente kwam hij na een roerig seizoen onder Gonzalo García García niet bepaald in een gespreid bedje terecht, maar bouwde aan een nieuw elftal, dat succesvol werd en na drie seizoenen volop waarde heeft gecreëerd op het veld. Onrustig was het door zijn eigen fout in Amerika ook, maar dat had niets met de sportieve prestaties te maken. De cultuur in de Eredivisie en Nederland kent Jans na een kleine twintig Eredivisie-seizoenen meer dan goed.

Geen Champions League-ervaring

Natuurlijk is er ook op het profiel van Jans genoeg aan te merken, zoals bij alle coaches. Zijn ontslag bij Standard Luik (overigens alweer meer dan tien jaar geleden). Zijn mindere jaren bij sc Heerenveen. Het feit dat hij geen ervaring heeft in de Champions League. Maar wie het profiel van Mislintat goed leest, kan bijna overal een vinkje achter zetten. Een ervaren coach, die rust kan brengen binnen Ajax. Met aanvallend voetbal en een gedegen defensieve organisatie. Het laten doorbreken van talent. Ervaring met het winnen van prijzen – meer dan Peter Bosz. Hij kent de cultuur van het Nederlandse voetbal en kan omgaan en uitstekend opbouwen in een onrustige situatie. Én is voor het komende seizoen gewoon beschikbaar.

Jans raakt niet meer in paniek, zelfs niet als Ajax onverhoopt wel zou bellen omdat Mislintat tot dezelfde conclusie komt: namelijk dat Jans in het profiel past. “Tien jaar geleden misschien wel, maar nu niet meer”, glimlachte hij over de interesse van Ajax. Jans verwacht niet dat Ajax nog belt, maar gezien de trainer die Ajax zoekt, zou het wel compleet logisch zijn.