De Jong kan zich niet helemaal vinden in uitspraak Koeman: ‘Ik snap wat hij bedoelt, maar…’

Na een bizarre zomer en moeizame seizoensstart groeide Frenkie de Jong uit tot onomstreden basiskracht bij FC Barcelona. Ronald Koeman verwacht desondanks nóg meer van de middenvelder, die volgens de bondscoach doorslaggevender moet zijn dan hij tot op heden was. Maar daar is De Jong het niet helemaal mee eens.

Het had er een jaar geleden veel van weg dat De Jong zou vertrekken bij FC Barcelona. De oud-speler van Ajax drukte met zijn salaris zwaar op de begroting en de Catalanen pushten hem op niet heel fraaie wijze richting de uitgang. Manchester United en Erik ten Hag hadden hem graag naar Engeland gehaald, maar De Jong bleef FC Barcelona trouw. Daar kreeg zowel de club als De Jong geen spijt van, want hij speelde zich na een moeizame start in de basiself van trainer Xavi Hernández en groeide uit tot belangrijke kracht.

Koeman is echter nog niet helemaal tevreden. Hij verwacht nóg meer van zijn sterkhouder. “Frenkie is completer dan Sergio Busquets, maar dat komt er niet altijd uit. Het is niet zo dat een leuk passje genoeg is voor hem. Hij is zelfkritisch en weet dat hij meer moet leveren naar voren toe”, zei de bondscoach in gesprek met De Telegraaf. De krant vroeg De Jong, in de aanloop naar het treffen met Kroatië in de halve finale van de Nations League, naar die uitspraken. “Ik snap wat hij bedoelt, maar vind dat ik het afgelopen jaar in balbezit behoorlijk dominant ben geweest. In heel veel wedstrijden had ik de meeste balcontacten”, stelt de middenvelder.

In de strijd om de eindzege van de Nations League zullen de ogen weer gericht zijn op De Jong. De middenvelder heeft een lang seizoen achter de rug en vloog vorige week nog met FC Barcelona naar Japan voor een oefenduel met Vissel Kobe, maar kijkt er desondanks naar uit om met Oranje in actie te komen. Koeman sprak in het interview met De Telegraaf uit dat hij verwacht dat De Jong de komende jaren een ‘bepalende rol’ gaat spelen in het Nederlands elftal. “Dat geeft geen druk, maar vertrouwen, omdat ik dat gevoel zelf ook wel heb. Eigenlijk heb ik vanaf het begin bij het Nederlands elftal van alle coaches wel het vertrouwen gevoeld. Dus dat is nu niet anders dan twee jaar geleden”, besluit De Jong.