Degradanten treffen elkaar op eerste speeldag Keuken Kampioen Divisie; FC Groningen krijgt bezoek uit Amsterdam

Naast de eerste speelronde voor het nieuwe Eredivisieseizoen is ook het schema voor de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie al bekendgemaakt. Hét affiche om naar uit te kijken is de ontmoeting tussen SC Cambuur en FC Emmen. Beide clubs degradeerden vorig seizoen uit de Eredivisie. Ook FC Groningen moet op de eerste speeldag meteen aan de bak. Het elftal van trainer Dick Lukkien krijgt bezoek van Jong Ajax.

FC Groningen eindigde in 2022 op een toch wat teleurstellende twaalfde plek. De voorsprong op nummer acht sc Heerenveen bedroeg vijf punten, waardoor er flink wat werk viel te verrichten om in het nieuwe seizoen tot betere prestaties te komen. FC Groningen dacht met Franck Wormuth de ideale trainer voor die klus te hebben aangesteld, maar het huwelijk met de Duitser liep uit op een enorme teleurstelling. Wormuth werd na een teleurstellende eerste seizoenshelft nog vóór de jaarwisseling op straat gezet. Hij werd vervangen door Dennis van der Ree, maar hij kon niet voorkomen dat FC Groningen met ingang van volgend seizoen actief is in de Keuken Kampioen Divisie.

Lukkien, die er op zijn beurt niet in slaagde FC Emmen te behouden voor de Eredivisie, zal als nieuwe trainer van FC Groningen de weg omhoog moeten vinden. Hij begint zijn trainersloopbaan in het hoge noorden op vrijdag 11 augustus met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Zijn vorige werkgever FC Emmen, dat in de finale van de nacompetitie zijn meerdere moest erkennen in Almere City, opent met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De ploeg uit Leeuwarden eindigde in het afgelopen seizoen op de zeventiende plek in de Eredivisie en degradeerde evenals FC Groningen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

Ook volgend seizoen is de Keuken Kampioen Divisie - in ieder geval op papier - ijzersterk. Naast FC Emmen, FC Groningen en SC Cambuur zullen ook onder meer ADO Den Haag, NAC Breda en Roda JC een gooi naar promotie willen doen. Zij openen het seizoen respectievelijk tegen De Graafschap, FC Dordrecht en Helmond Sport.

Het volledige (concept)schema voor de eerste speelronde luidt als volgt:

Vrijdag 11 augustus: FC Den Bosch - TOP Oss (20.00 uur)

Vrijdag 11 augustus: FC Dordrecht - NAC Breda (20.00 uur)

Vrijdag 11 augustus: SC Cambuur - FC Emmen (20.00 uur)

Vrijdag 11 augustus: De Graafschap - ADO Den Haag (20.00 uur)

Vrijdag 11 augustus: Roda JC - Helmond Sport (20.00 uur)

Vrijdag 11 augustus: FC Groningen - Jong Ajax (20.00 uur)

Zondag 13 augustus: FC Eindhoven - Willem II (12.15 uur)

Zondag 13 augustus: VVV-Venlo - MVV Maastricht (16.45 uur)

Maandag 14 augustus: Jong AZ - Jong FC Utrecht (20.00 uur)

Maandag 14 augustus: Jong PSV - Telstar (20.00 uur)