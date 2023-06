Dennis te Kloese spreekt Fabrizio Romano tegen: 'Zeker geen concreet verhaal over Lutsharel Geertruida'

Fabrizio Romano bracht donderdagochtend het schokkende nieuws dat RB Leipzig een officieel bod had uitgebracht op Lutsharel Geertruida. De Italiaanse transfergoeroe heeft vaak gelijk, maar volgens Feyenoord-algemeen directeur Dennis te Kloese is er van een bieding nog absoluut geen sprake. Dat vertelt hij tegenover Voetbal International.

Te Kloese is volgens VI wel ‘op de hoogte’ van de belangstelling van de Duitse topclub. “Er is belangstelling, maar het is zeker geen concreet verhaal”, reageerde de Feyenoorder. Naar verluidt is de verwachting wél dat Leipzig zich nog een keer gaat melden gedurende deze transferzomer. Het is echter duidelijk dat de Rotterdammers Geertruida deze zomer niet hoeven te verkopen.

Onlangs verlengde de 22-jarige verdediger zijn contract tot de zomer van 2025. “Het moet goed zijn voor alle partijen en voornamelijk voor Feyenoord als belangrijkste partij”, aldus Te Kloese. “Het is afwachten of Leipzig met een transfersom komt waarin Feyenoord zich zal kunnen vinden”, gaat hij verder.

Geertruida maakte in 2018/19 zijn debuut voor Feyenoord en groeide in de jaren daarna uit tot een vaste basisspeler. Dit seizoen had hij zelfs een belangrijk aandeel in het behalen van het kampioenschap. Deze goede prestaties leverden hem zelfs een uitverkiezing voor het Nederlands elftal op. Tegen Frankrijk maakte de centrumverdediger annex rechtsback zijn debuut.