'Di Marzio komt met transfernieuws over Lorenzo Lucca: Serie A-club gaat zaken doen met Ajax-flop'

Gianluca di Marzio meldt dat Pisa en Udinese een akkoord hebben bereikt over een transfer van Lorenzo Lucca. De 21-jarige spits, die vorig seizoen weinig indruk wist te maken tijdens zijn verhuurperiode bij Ajax, zou voor minimaal acht miljoen de overstap moeten maken naar de nummer twaalf van de Serie A.

Di Marzio weet dat Udinese op zoek is naar een nieuwe aanvaller en uit is gekomen bij Lucca. De Italiaan kende een teleurstellende periode bij Ajax. De boomlange spits kwam deze competitie veertien keer (waarvan maar 136 minuten) in actie. Daarin wist hij alleen tegen PSV en Vitesse het doel te vinden.

Artikel gaat verder onder video

In de Keuken Kampioen Divisie liet Lucca een iets betere indruk achter. In veertien wedstrijden was hij zes keer trefzeker en gaf hij drie keer de assist. Udinese is zoals gezegd alsnog overtuigd in de verdiensten van Lucca, die nog nooit voor een club uit de Serie A speelde.

Namens Pisa speelde Lucca wel een seizoen in de Serie B. In 34 wedstrijden maakte hij daarin zes doelpunten en gaf hij vier assists.