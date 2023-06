'Dit bedrag heeft Ajax over voor beoogde nieuwe trainer Kjetil Knutsen'

Ajax is volgens Deense media bereid om een bedrag van rond de twee miljoen euro neer te leggen voor de beoogde nieuwe trainer Kjetil Knutsen. De trainer van het Noorse FK Bodø/Glimt is naar verluidt de belangrijkste kandidaat om aan de slag te gaan in Amsterdam na het afhaken van de Deense bondscoach Kasper Hjulmand.

Het Deense Tipsbladet schrijft dat Ajax hetzelfde bedrag over had voor Hjulmand, maar die koos er uiteindelijk voor om aan te blijven als trainer van de Deense ploeg. Hij verlengde zelfs zijn contract met de Deense bond en ligt daar nu vast tot medio 2026.

Artikel gaat verder onder video

Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat bevestigde afgelopen donderdag min of meer dat Knutsen er goed opstaat in Amsterdam. "Ik heb met zijn agent gesproken, over verschillende onderwerpen", werd de Duitser geciteerd door De Telegraaf. Knutsen zou passen in de profielschets die Mislintat heeft gemaakt: "Attractief, aanvallend voetbal spelen, jonge spelers uit de academie doorontwikkelen en over-gepresteerd hebben bij eerdere clubs."

Mislintat hoopt op korte termijn de belangrijkste technische positie bij Ajax in te vullen. De Duitser nam afscheid van interim-trainer John Heitinga. De voormalig verdediger nam halverwege het seizoen het stokje over van de ontslagen Alfred Schreuder en stond zelf open voor een definitieve aanstelling. Mislintat meldde in eerste instantie ook dat Heitinga 'op pole position' lag, maar na het mislopen van zowel de KNVB Beker als de tweede plaats kreeg hij te horen dat Ajax op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen.