'Dit vind ik zo jammer aan Italiaanse clubs, schamen die spelers zich niet na afloop?'

Italië is dit seizoen goed vertegenwoordigd in Europese finales. Inter in de Champions League, AS Roma in de Europa League en Fiorentina in de Conference League. Maar alle drie verloren ze, van ploegen die wél mooi voetbal wilden spelen. In de FCUpdate Podcast uit redacteur Thijs Meijaard zijn frustratie tegenover de manier van spelen die Italiaanse clubs erop loslaten. "Dit vind ik zo jammer hé. Schamen die spelers zich in de kleedkamer niet na afloop? Ze hebben de hele wedstrijd verdedigd en hebben alsnog verloren", aldus de redacteur.

Vanaf minuut 2:20 gaat het over de Champions League-finale, waarin Inter niet opgewassen was tegen een Manchester City dat zijn dag niet had.