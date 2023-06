'Dit zie je niet bij Ajax of PSV, deze ploeg had met Feyenoord om de titel kunnen strijden'

Kenneth Pérez is diep onder de indruk van het spel van FC Twente. De Deen vindt het zelfs onbegrijpelijk dat het elftal van Ron Jans dit seizoen geen serieuze kandidaat voor de landstitel is gebleken.

De ESPN-analist genoot van de eerste helft van het thuisduel van de Tukkers met sc Heerenveen. Halverwege leidde de thuisploeg al met 3-0, door doelpunten van Michel Vlap, Robin Pröpper en Joshua Brenet. "We krijgen genoeg lelijkheid te zien", refereert Pérez aan de Europa League-finale van afgelopen woensdag. "Vandaag moeten we genieten van het zeer goede voetbal van FC Twente. Ik vind niet dat Heerenveen slecht is, maar ze komen er niet aan te pas."

Als de thuisploeg niet zoveel punten had laten liggen in uitduels, dan had er wellicht zelfs veel meer in gezeten, zo vervolgt de Deen. "Dit seizoen had Twente echt met Feyenoord kunnen strijden om de titel", stelt Pérez onomwonden. "Dit zie je niet bij Ajax of PSV. De intensiteit, de snelheid, de kwaliteit", somt hij op.

Buitenshuis wist de ploeg van scheidend trainer Jans dit seizoen maar vijf keer te winnen, terwijl de ploeg zes nederlagen moest slikken. De cijfers staan in schril contrast met die in de eigen Grolsch Veste, waarin de club dit seizoen dertien keer als winnaar van het veld stapte en vier keer gelijk werd gespeeld. In eigen huis werd dus het hele jaar niet verloren door de nummer vijf van de Eredivisie, die uiteindelijk achttien punten minder verzamelde dan de landskampioen uit Rotterdam.

