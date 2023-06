Dit zijn de opstellingen van Manchester City en Manchester United in de FA Cup-finale

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor de finale van de FA Cup tegen Manchester City bekendgemaakt. Zijn basiself kent geen verrassingen. Tyrell Malacia en Wout Weghorst beginnen de wedstrijd vanaf de bank. Aan de zijde van Manchester City valt Nathan Aké buiten het elftal. De finale wordt op Wembley gespeeld en gaat om 16.00 uur van start.

Manchester United speelt tegen Manchester City de laatste wedstrijd van het seizoen. Na het winnen van de League Cup en het veroveren van een ticket voor de Champions League hoopt Ten Hag zijn eerste jaar in Engeland te bekronen met het veroveren van een titel. Op Wembley kiest de Nederlandse manager voor de verwachte namen. Antony heeft de race tegen de klok verloren. Hij maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Artikel gaat verder onder video

Een uitdaging voor de verdediging van Manchester United is het afstoppen van Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine begint in de punt van de aanval bij Manchester City. Op doel begint met Stefan Ortega een minder bekende naam. Hij keepte dit seizoen alle wedstrijden in de FA Cup en krijgt ook in de finale de voorkeur boven Ederson van Pep Guardiola.