Doelpunten tegen PSV, Vitesse en in de KKD blijken niet voldoende: Ajax neemt afscheid van Lucca

Het hing al even in de lucht, maar Ajax heeft nu ook echt definitief afscheid genomen van Lorenzo Lucca. De boomlange Italiaan maakte vorige zomer op huurbasis de overstap naar de recordkampioen van Nederland, maar slaagde er ook in zijn rol als stormram niet in te overtuigen. Lucca keert terug naar zijn thuisland, waar hij spoedig zal gaan tekenen bij Udinese.

Ajax nam na afloop van het seizoen 2021/22 afscheid van Sébastien Haller én Danilo. Haller vertrok voor enkele tientallen miljoenen euro's naar Borussia Dortmund, Danilo maakte transfervrij de gevoelige overstap naar Feyenoord. De Amsterdammers zagen zo in één klap twee spitsen vertrekken. Daar kwamen er ook wel weer twee voor terug. Ajax haalde Brian Brobbey definitief terug naar de Johan Cruijff ArenA en nam Lucca op huurbasis over van Pisa. Met de Italiaan had Ajax eindelijk een centrumspits in de gelederen die sterk was in de lucht en de ploeg kon helpen indien er in de slotfase alles of niets gespeeld zou worden. Hoewel de onttroonde landskampioen in het afgelopen seizoen vaak genoeg in de slotfase vol aan de bak moest om er nog een goed resultaat uit te slepen, kwam Lucca er eigenlijk niet aan te pas.

Lucca scoorde als invaller nog wel tegen PSV en Vitesse, maar daar bleef het bij. Hij droeg uiteindelijk zestien keer het shirt van Ajax. De hoofdmacht welteverstaan. Lucca kwam immers ook in actie voor het tweede elftal. Voor Jong Ajax was hij een stuk succesvoller. In veertien wedstrijden scoorde hij zes keer. Zijn doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie hebben Ajax logischerwijs niet overtuigd om langer met hem door te gaan. Hij keert niet terug naar Pisa, ondanks zijn doorlopende contract tot medio 2026. Volgens Fabrizio Romano verkast Lucca naar Udinese.