Driemaal is scheepsrecht: Sparta Rotterdam dicht bij aantrekken nieuwe trainer

Sparta Rotterdam heeft eindelijk de definitieve opvolger in beeld voor Maurice Steijn: nadat het eerder nul op rekest kreeg van Danny Blind en Gregg Berhalter is de club doorgeschakeld. Fred Rutten (60) moet de nieuwe hoofdtrainer worden op Het Kasteel. De gesprekken zouden al concreet zijn en een akkoord hangt in de lucht.



Dat meldt ESPN dinsdagavond althans. Rutten is beschikbaar, omdat hij na een jaar alweer besloot om te vertrekken bij PSV. Het afgelopen seizoen fungeerde hij als assistent-coach van Ruud van Nistelrooij, maar gaf aan graag weer op eigen benen te staan. Daardoor lijkt deze kans bij Sparta Rotterdam voor alle partijen ideaal. De Rotterdammers moesten last minute op zoek naar een nieuwe coach omdat Steijn naar Ajax besloot te vertrekken.

Die zoektocht ging niet gemakkelijk, want nadat Ron Jans liet weten toe te zijn aan een sabbatical ving de club ook bot bij Danny Blind en Gregg Berhalter. De naam van Rutten, in het verleden werkzaam bij onder meer Feyenoord, PSV, Maccabi Haifa en Anderlecht, viel toen ook al, maar inmiddels zijn de ontwikkelingen erg concreet. Details over het sterke gerucht zijn niet naar buiten gekomen, maar volgens de tv-zender komt het vermoedelijk tot een akkoord.

Rutten heeft veel ervaring als hoofdtrainer, maar zijn laatste klus in die functie dateert alweer uit 2019 bij Anderlecht. Na het vertrek van Van Nistelrooij bij PSV had hij een duel de leiding over de Eindhovenaren, maar komend seizoen is hij dus vermoedelijk in Rotterdam te zien. Daar is de uitdaging niet eenvoudig, want afgelopen jaar eindigden De Kasteelheren als nummer zes en verloor het de finale van de play-offs om Europees voetbal van FC Twente. Een jaar eerder vocht de club nog volop tegen degradatie.