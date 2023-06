Driessen: 'Dat werd niet altijd op prijs gesteld door Van Dijk en Dumfries'

Virgil van Dijk en Denzel Dumfries stelden het volgens Valentijn Driessen niet altijd op prijs dat Lutsharel Geertruida naar het middenveld doorschoof tegen Kroatië. De 22-jarige verdediger van Feyenoord speelde woensdagavond bij het Nederlands elftal als libero, vergelijkbaar met de rol van John Stones bij Manchester City.

Geertruida speelde een degelijke wedstrijd en was volgens Driessen net als Mats Wieffer een lichtpuntje aan Nederlandse zijde. "De verdediger toonde zich comfortabel aan de bal en schoof door, zoals de opdracht van Koeman luidde. Alleen werd dat getuige hun gebaren niet altijd op prijs gesteld door Van Dijk en Dumfries", stelt hij in De Telegraaf.

Wieffer stond zijn mannetje tegen het ijzersterke middenveld van Kroatië, zag Driessen. "Dat zijn kaarsje na rust langzaam uitging, was niet vreemd. De tweede Kroatische goal van Pasalic beleefde Wieffer als toeschouwer in het veld en even daarna wisselde Koeman hem", aldus de journalist.

Zowel Geertruida als Wieffer speelde tegen Kroatië zijn tweede interland. Komende zondag kunnen de Feyenoorders voor de derde keer uitkomen voor Oranje. Dan staat de troostfinale van de Nations League tegen Italië op het programma.