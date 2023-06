Driessen heeft medelijden met Heitinga: 'Kan me voorstellen dat hij er steeds meer de pest in krijgt'

De Telegraaf bracht zondagavond het zeer verrassende nieuws dat Maurice Steijn de nieuwe trainer van Ajax wordt. Vrijwel niemand in de voetbalwereld zag deze overstap aankomen, zo ook de podcastmakers van Kick-off niet. Valentijn Driessen dacht na het lezen van de nieuwsberichten aan één iemand in het bijzonder: John Heitinga.

Heitinga nam begin dit jaar het stokje over van de ontslagen Alfred Schreuder. Als kind van de club moest hij de resultaten bij Ajax weer op de rit krijgen. Dit mislukte, en Heitinga kon na de laatste wedstrijd van dit seizoen zijn koffers pakken. Driessen vraagt zich af hoe Heitinga zich voelde na het lezen van het nieuws over Steijn, en heeft al medelijden.

Artikel gaat verder onder video

“Ik kan me wel voorstellen dat John Heitinga steeds meer de pest in zijn lijf krijgt”, begint Driessen. “Vooropgesteld, de keuze om wel of niet met hem door te gaan, is prima. Die moet Sven Mislintat gewoon nemen. Maar Heitinga voelde zich al heel onrechtvaardig, omdat hij als kind van de club was ingestapt en vindt dat hij naar de mogelijkheden heeft gepresteerd. Als je dan ziet dat ze niet met jou doorgaan en vervolgens met Maurice Steijn komen aanzetten…”, spreekt de chef-voetbal van De Telegraaf.

“Wordt het een Jurgen Klopp of een Julian Nagelsmann, dan denk je: daar maak ik wel even plaats voor”, gaat Driessen verder. Vervolgens noemen de podcastmakers nog een aantal andere trainers waarvan ze denken dat die zich achter de oren hebben gekrabd. “Ron Jans, Pascal Jansen of misschien zelfs Erwin van der Looi. Die laatste kent het jeugdvoetbal in ieder geval heel goed.”