Duitse journalist onthult het recordbod van Feyenoord dat Pepi uit handen van PSV moet houden

Tobi Altschäffl, journalist van het Duitse BILD, heeft de hoogte van het nieuwste bod van Feyenoord op Ricardo Pepi onthuld. De Nederlandse kampioen zou liefst 10,5 miljoen euro overhebben voor de Amerikaanse spits, die ook op het verlanglijstje van PSV staat.

PSV leek lange tijd de beste papieren te hebben om er met de gewilde Amerikaan vandoor te gaan. Ook de aanvaller zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar Eindhoven, maar Feyenoord laat het er niet bij zitten. Volgens Altschäffl bevat het bod dat de Rotterdammers bij FC Augsburg hebben neergelegd tevens een doorverkooppercentage.

De definitieve beslissing over de toekomst van Pepi volgt volgens Altschäffl 'snel', waarbij PSV en Feyenoord bovendien ook nog concurrentie vanuit Engeland kunnen verwachten. "Ook een aantal Premier League-clubs bereidt een bod voor", weet de journalist namelijk te melden. Mocht Feyenoord Pepi inderdaad voor 10,5 miljoen euro binnen weten te krijgen, dan lost hij Quinten Timber af als duurste aankoop aller tijden van de club. Feyenoord betaalde FC Utrecht afgelopen zomer een bedrag van 7,4 miljoen euro om de middenvelder over te nemen.

Pepi kwam in de winter van 2021 voor ruim 16 miljoen over van het Amerikaanse Dallas naar het Duitse Augsburg, waar hij echter geen basisplaats wist af te dwingen. Dit seizoen speelde hij op huurbasis voor FC Groningen, waar hij een uitstekende indruk maakte met twaalf doelpunten in de Eredivisie. Die konden echter niet voorkomen dat de club als nummer achttien van de ranglijst degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.