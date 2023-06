'Echt achterbaks, zo zie je maar weer dat de voetbalwereld heel smerig is'

Ruud van Nistelrooij is op een vervelende manier via de achterdeur vertrokken bij PSV. De oud-topspits van de Eindhovenaren besloot uiteindelijk om zelf te vertrekken bij de club na een flink meningsverschil. Volgens FCUpdate-journalist Mounir Boualin heeft Van Nistelrooij de juiste beslissing gemaakt. "Het is daar echt achterbaks, een slangenkuil. Zo zie je maar weer dat de voetbalwereld heel smerig is", zegt hij in het seizoensoverzicht van PSV.

