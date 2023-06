PSV en Sporting nog niet concreet; andere club meldt zich als eerste voor Van Ewijk

Anderlecht hoopt rechtsback Milan van Ewijk over te nemen van SC Heerenveen. De Belgen hebben zich als eerste club officieel gemeld in het Abe Lenstra Stadion en hopen daarmee de concurrentie te slim af te zijn in de strijd om de handtekening van de verdediger.

Voetbal International meldt dat de Belgische club, die dit seizoen op een teleurstellende elfde plek eindigde in de Jupiler Pro League, serieuze interesse heeft in Van Ewijk. Dat nieuws werd door algemeen directeur Ferry de Haan ook bevestigd aan het medium, al wilde hij op dat moment nog niet de naam van de geïnteresseerde club prijsgeven: "Er heeft inderdaad een club bij ons informatie rondom Milan gevraagd", luidde zijn korte reactie.

Bij SC Heerenveen verwacht men dat er snel een eerste bod op Van Ewijk zal worden uitgebracht door de Belgen, die ongetwijfeld nog concurrentie kunnen gaan krijgen in de strijd om zijn handtekening, Eerder werd namelijk al bekend dat PSV, Fulham en Sporting Portugal de vleugelverdediger op de korrel hebben. Interesse van die clubs is vooralsnog nog niet concreet geworden.

De Haan weet dat een transfer van Van Ewijk aanstaande is in de aankomende transferperiode: "De ambities van Milan zijn bekend. Op dit moment ligt er nog geen bod bij mij op tafel, maar als er zich een mogelijkheid voordoet die voor zowel hem als ons goed kan zijn, gaan we daar serieus over nadenken", besluit de beleidsbepaler.