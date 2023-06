'Eindelijk goed nieuws voor Erik ten Hag: oude bekende wordt opvolger van David de Gea'

André Onana heeft de mogelijkheid om deze zomer de stap te maken naar Manchester United. De 27-jarige doelman staat nu nog onder contract bij Internazionale, maar heeft zijn laatste wedstrijd voor die club mogelijk al gespeeld. Erik ten Hag lijkt sowieso een nieuwe goalie te willen halen.

De afgelopen twaalf jaar was David de Gea de vaste sluitpost van United, maar hij lijkt te gaan vertrekken uit Manchester. Zijn contract loopt deze zomer af en volgens Manchester Evening News gaat er geen nieuwe verbintenis komen. Daarom is Ten Hag op de achtergrond druk bezig met een opvolger voor de 32-jarige Spanjaard, die afgelopen seizoen steeds meer kritiek te verwerken kreeg.

Onana staat hoog op het verlanglijstje van the Red Devils, die deze zomer zaken willen doen met Inter. Volgens het Italiaanse medium Sky Italia hopen de Italianen zestig miljoen euro te vangen voor de international van Kameroen. Eerder was ook Chelsea serieus op de markt voor Onana, die nog medio 2027 onder contract staat in Milaan. De topclub uit Londen is volgens Sky Italia inmiddels afgehaakt.

Zodoende lijkt de weg vrij voor United en Ten Hag. Als het gewenste bedrag wordt overgemaakt naar Inter kan Onana komend seizoen het doel van de grootmacht uit Manchester verdedigen. Tussen 2015 en 2022 stond Onana onder de lat bij Ajax, waar hij dus ook nog met Ten Hag werkte. Een jaar geleden maakte hij transfervrij de stap naar Inter, waar hij Samir Handanovič uit de basis speelde.