Elfrink legt uit waarom PSV Xavi Simons beter nú zou kunnen verkopen en komt met onthulling over Donyell Malen

De vertrekclausule van Xavi Simons, die door Paris Saint-Germain voor een beperkt bedrag kan worden opgepikt bij PSV, blijft de gemoederen bezighouden. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad onthult dat de club wel vaker met dergelijke constructies werkt. Zo zou Donyell Malen in zijn PSV-tijd een vergelijkbare bepaling in zijn verbintenis hebben gehad.

PSV haalde Malen in 2017 terug naar Nederland. De aanvaller kwam destijds over van Arsenal, dat hem op hun beurt twee jaar eerder hadden weggeplukt uit de jeugd van Ajax. The Gunners konden Malen volgens Elfrink echter ook gedurende 'drie, vier jaar' voor een beperkt bedrag terughalen, zo heeft Elfrink begrepen. De Londense club maakte daar geen gebruik van en PSV verkocht Malen in de zomer van 2021 uiteindelijk voor dertig miljoen euro aan Borussia Dortmund, waar hij nog altijd speelt.

Het feit dat Simons een dergelijke bepaling in zijn PSV-contract heeft laten opnemen is dus absoluut niet ongewoon, wil Elfrink maar zeggen. De journalist verwacht dat PSG wél gebruik zal proberen te maken van de clausule, maar hij raadt Simons af om daarop in te gaan. "PSG gaat er deze periode álles aan doen om Sinons terug te halen", begint Elfrink, "maar de vraag is: wordt hij daar nou wijzer van?"

De clubwatcher geeft zelf het antwoord: "Bij Oranje hebben we de afgelopen twee wedstrijden gezien dat er bepaalde grenzen zijn die hij moet doorbreken. Als hij nu teruggaat naar Paris Saint-Germain dan is het uiteindelijk tóch een onzeker avontuur qua speeltijd", verwacht Elfrink. "Die jongen is daar vorig jaar weggegaan, wilde uiteindelijk hier (bij PSV, red.) een contract voor vijf jaar tekenen. Hoe aannemelijk is het dan dat hij een jaar later weer teruggaat naar diezelfde omgeving?"

Binnen PSV proeft Elfrink vertrouwen over de kans om Simons uit Parijse handen te houden. "Bij PSV vrezen ze er niet zo voor, hebben ze het gevoel: wij wanen ons redelijk zeker dat hij niet terugwil naar Parijs." Dat betekent echter niet dat Simons sowieso nog een jaar in Eindhoven blijft. Maar: elke andere club die zich deze zomer meldt heeft in ieder geval géén clausule om op terug te vallen. "Als Manchester United zich ertussen gaat mengen, of een club net iets onder de absolute top, dan kan PSV vragen wat het wil."

Het zou voor PSV zelfs voordelig kunnen zijn om deze zomer al zaken te gaan doen met een andere club dan PSG, zo denkt Elfrink. De clausule in kwestie is namelijk voor twee jaar geldig, waardoor volgend jaar eenzelfde PSG-scenario dreigt. "Als PSV hem nú niet voor 35 miljoen zou verkopen, loop je het risico dat je volgend jaar misschien maar acht, zes of tien miljoen krijgt, afhankelijk van het tijdvak."