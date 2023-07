Emma Heesters en Wesley Hoedt weer bij elkaar? Bekende Buren onthult opmerkelijke aankoop

In maart van dit jaar maakten Wesley Hoedt en Emma Heesters bekend na een relatie van zo'n drie jaar uit elkaar te zijn gegaan. Nog geen vier maanden later duikt echter een opvallend gerucht op: de twee zouden gezamenlijk een opmerkelijke aankoop hebben gedaan en dús mogelijk weer samen zijn.

Bekende Buren onthult donderdag namelijk dat Hoedt en Heesters samen een appartement zouden hebben gekocht in Amsterdam, hét bewijs dat de twee weer of nog steeds bij elkaar zijn, zo lijkt het. Het betreft een 'luxe appartement' in een Amsterdams nieuwbouwproject. Juicekanaal RealityFBI meldt dat het gaat om een appartement in een woontoren behorend bij het SPOT-project, niet ver van de Johan Cruijff Arena.

Volgens Bekende Buren telt het tweetal een lieve som van 1.119.000 euro neer voor het appartement, dat 185 vierkante meter groot is en onder meer beschikt over drie slaapkamers én twee badkamers. De woning zou gelegen zijn op de 31ste verdieping en dus een fraai uitzicht op de stad bieden.