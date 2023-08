Emma Heesters ervaart diepe pijn na breuk met Wesley Hoedt

Emma Heesters heeft gereageerd op haar breuk met profvoetballer Wesley Hoedt. Het veelbesproken koppel maakte in maart van dit jaar bekend uit elkaar te gaan.

"Een heartbreak is altijd moeilijk", erkent de zangeres in een interview met Grazia. "Ik ben wel iemand die mijn werk als defense mechanism gebruikt, maar dan deal je uiteindelijk niet met wat er echt gaande is. Daarom ben ik bewust door die pijn heen gegaan. En ik heb er veel over gepraat, zodat het me niet in de toekomst tegen gaat zitten of iets triggert in een volgende relatie. Ik denk dat het altijd goed is om aan jezelf te werken."

Er gaan veel geruchten de ronde, bijvoorbeeld dat Heesters en Hoedt samen een appartement hebben gekocht in Amsterdam na hun breuk. De zangeres kiest er bewust voor om niet overal op te reageren. "Soms heb ik zelf het gevoel dat ik heel graag iets met de buitenwereld wil delen, en dan doe ik dat. Maar ik kan niet elk bericht gaan ontkrachten en zeggen: ‘Nee, het is niet zo, ik ben echt niet aan het daten.’ Sowieso wil ik ook nog wel iets privé houden. Mijn leven ligt al zo open, dus ik probeer dat stukje wat van mij is goed af te schermen."

Heesters, 27 jaar, was sinds 2020 samen met Hoedt, die voetbalt bij Watford en zes interlands speelde voor Oranje. Tijdens hun relatie kwamen via juicekanalen de nodige screenshots naar buiten waarop te zien was dat Hoedt andere vrouwen benaderde via Instagram.