Enorme drukte op Stamford Bridge: van deze spelers nam Chelsea deze zomer al afscheid

De transfermarkt opende nog niet eens zo gek lang geleden z’n deuren, maar het spektakel is al flink losgebarsten. Vooral bij Chelsea zijn de ontwikkelingen bijna niet meer bij te houden. De Champions League-winnaar van 2021 heeft een zeer teleurstellend seizoen achter de rug, waarin het zich niet wist te plaatsen voor Europees voetbal. Chelsea moet verkopen en dat doet het vooralsnog zonder rem erop. FCUpdate.nl zet de spelers die inmiddels zijn vertrokken op een rijtje.

Chelsea verbaasde vriend en vijand door in 2021 de cup met de grote oren binnen te halen. De formatie van toenmalig trainer Thomas Tuchel was in de halve finale verrassend te sterk voor Real Madrid en rekende in de finale af met Manchester City. De Londenaren vergaten na het Europese succes echter door te pakken. Ze eindigden vorig jaar weliswaar op de derde plek, maar de achterstand op kampioen Manchester City bedroeg liefst negentien punten.

Daar moest in het afgelopen seizoen verandering in komen. Chelsea smeet met miljoenen. Zo kwam Marc Cucurella voor ruim 65 miljoen euro over van Brighton, telde de club bijna zestig miljoen euro neer voor de komst van Raheem Sterling en kostte Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly een slordige 38 miljoen euro. De investeringen leverden echter niet het gewenste succes op. Ook in de winterstop werd flink de portemonnee getrokken. Chelsea werd in de kwartfinale van de Champions League echter uitgeschakeld door Real Madrid en kwam in de Premier League niet verder dan de twaalfde plaats.

Van de namen die hierboven genoemd worden, is Koulibaly alweer vertrokken. De verdediger kwam er niet aan te pas, koos eieren voor zijn geld en verkaste naar Saudi-Arabië. Koulibaly was niet de eerste speler die het Chelsea-shirt verruilde voor een avontuur in het Midden-Oosten. N’Golo Kanté was in het bezit van een aflopend contract en trok na zeven jaar de deur van Stamford Bridge transfervrij achter zich dicht. Hij tekende bij Al-Ittihad. Ook Édouard Mendy koos voor een avontuur buiten Europa. De doelman, die in de Champions League-finale tegen Manchester City nog onder de lat stond, zette woensdag zijn krabbel onder een contract bij Al-Ahli in Saudi-Arabië.

© ProShots

Koulibaly en Mendy leverden gezamenlijk ruim dertig miljoen euro op. Ruim het dubbele brengt Kai Havertz in het laatje. De Duitser maakte twee jaar geleden de enige treffer in de Champions League-finale tegen Manchester City, maar ook hij had nog maar weinig perspectief op Stamford Bridge. Havertz blijft echter actief in Londen: Arsenal heeft hem woensdagavond gepresenteerd als eerste zomeraanwinst. The Gunners betalen liefst zeventig miljoen euro aan Chelsea. Ook Mateo Kovavic heeft een binnenlandse transfer gemaakt. Hij trok naar Manchester City. Chelsea nam ook al afscheid van João Félix (Atlético Madrid) en Denis Zakaria (Juventus). Beiden werden in het afgelopen seizoen gehuurd. Tiemoué Bakayoko speelde vorig seizoen op huurbasis voor AC Milan en is inmiddels transfervrij.

Havertz is zeker niet de laatste die Chelsea deze zomer verlaat. De volgende uitkomende transfer is al aanstaande. Ruben Loftus-Cheek is inmiddels gearriveerd in Milaan, waar hij donderdag een medische keuring ondergaat alvorens zijn overgang naar AC Milan af te ronden. Ook Hakim Ziyech trekt de deur bij Chelsea achter zich dicht. Hij vertrekt eveneens naar Saudi-Arabië, waar hij bij Al-Nassr gaat samenspelen met Cristiano Ronaldo. En dan heb je ook nog de spelers die vorig seizoen op huurbasis elders hun wedstrijden speelden en deze zomer een definitieve transfer willen maken, waaronder Romelu Lukaku. Hij hoopt terug te keren bij Internazionale.