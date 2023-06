Arsenal presenteert eerste topaanwinst van deze zomer: Havertz maakt gevoelige overstap

Arsenal heeft de eerste topaanwinst voor volgend seizoen binnen. De Londenaren zijn al weken in onderhandeling met West Ham United over de komst van Declan Rice en hebben ook hun oog laten vallen op Ajax-verdediger Jurriën Timber, maar het is Kai Havertz die zich de eerste topaankoop van deze zomer mag noemen. De Duitser komt over van Chelsea, dat zo'n zeventig miljoen euro voor hem ontvangt. Dat bedrag kan door bonussen nog verder oplopen.

Arsenal dacht in het afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2004 kampioen van Engeland te kunnen worden, maar stortte op het verkeerde moment in. Het kampioenschap ging voor de derde opeenvolgende keer naar Manchester City. De landskampioen én Champions League-winnaar hoopte Arsenal ook op de transfermarkt een tik uit te delen. The Gunners zijn al weken in gesprek met West Ham United over een overgang van Rice, die zich ook kon verheugen op de belangstelling van Manchester City. Nadat de eerste twee aanbiedingen van Arsenal van tafel werden geveegd door West Ham United leek de ploeg van trainer Josep Guardiola zich al bijna rijk te mogen rekenen, maar drie keer is scheepsrecht. Fabrizio Romano meldde eerder deze woensdagavond dat het derde bod van Arsenal is geaccepteerd door de winnaar van de UEFA Conference League.

Niets lijkt een transfer van Rice naar het Emirates Stadium nog in de weg te staan. Arsenal pakt dus door op de transfermarkt, want de Engelse middenvelder moet na Havertz de tweede topaankoop worden. The Gunners bereikten onlangs al een akkoord met Chelsea over de transfer van de Duitse aanvaller, die in de zomer van 2020 de overstap maakte van Bayern Leverkusen naar Stamford Bridge. Chelsea telde een slordige tachtig miljoen euro neer voor de komst van Havertz. Hij schoot zichzelf tijdens zijn eerste seizoen in Engeland meteen de geschiedenisboeken in. Chelsea verbaasde vriend en vijand door in de Champions League eerst in de halve finale af te rekenen met Real Madrid en vervolgens in de finale Manchester City op een 1-0 nederlaag te trakteren. Havertz was de maker van het enige doelpunt die avond in Porto, waarmee hij Chelsea de tweede cup met de grote oren in de clubhistorie bezorgde.

Havertz kwam in het afgelopen seizoen weliswaar in 35 competitieduels in actie, maar kon niet voorkomen dat Chelsea op een zeer teleurstellende twaalfde plek eindigde. De Duitser was goed voor zeven doelpunten en één assist. In de Champions League was hij tweemaal trefzeker in tien duels. Chelsea reikte tot de kwartfinale, waarin werd verloren van Real Madrid. Havertz droeg uiteindelijk 139 keer het shirt van The Blues, goed voor 32 doelpunten en 15 assists. Voor die ene treffer op een zomeravond in 2021 zal Chelsea hem voor altijd dankbaar zijn.