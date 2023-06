West Ham United gaat akkoord met astronomisch bedrag: nog één obstakel voor transfer Rice

Het is al tijden niet meer de vraag óf, maar voor hoeveel en waarheen Declan Rice gaat vertrekken. De middenvelder van nu nog West Ham United wordt al maanden in verband gebracht met een binnenlandse toptransfer en die lijkt zich nu ook écht aan te dienen. Arsenal heeft omgerekend zo’n 122 miljoen euro (inclusief bonussen) over voor de komst van Rice en dat lijkt voldoende om West Ham te overtuigen mee te werken aan een transfer.

Arsenal deed vorig seizoen lang mee om de titel en had op een gegeven moment zelfs de beste papieren om er met het kampioenschap vandoor te gaan, maar moest uiteindelijk tóch z’n meerdere erkennen in Manchester City. Het afgelopen seizoen smaakt echter naar meer. De ploeg van trainer Mikel Arteta zal volgend seizoen tot het einde willen meedoen om de landstitel én hoge ogen willen gooien in de Champions League. Daarvoor heeft Arsenal nog wel versterking nodig. Kai Havertz is zo goed als binnen, met Ajax lopen er gesprekken over Jurriën Timber en nu staat ook nog maar weinig de komst van Rice in de weg.

Als we de doorgaans zeer goed geïnformeerde Fabrizio Romano moeten geloven heeft West Ham United het derde bod van Arsenal - inclusief bonussen zo’n 122 miljoen euro - geaccepteerd. Dit betekent echter niet dat de transfer van Rice naar het Emirates Stadium al in kannen en kruiken is. Volgens Romano onderhandelen West Ham United en Arsenal nog over de structuur van de deal en betalingsvoorwaarden. De winnaar van de UEFA Conference League wil dat het vaste bedrag - omgerekend bijna 116 miljoen euro - binnen achttien maanden wordt betaald.

De verwachting is echter dat beide clubs eruit zullen komen en dan mag Rice zich écht gaan opmaken voor zijn binnenlandse toptransfer. De middenvelder bereikte weken geleden al een akkoord met Arsenal. Rice wordt de duurste speler ooit die binnen de Premier League van club wisselt. Manchester City telde twee jaar geleden bijna 117,5 miljoen euro neer voor de komst van Jack Grealish. De buitenspeler beleefde een moeizaam eerste seizoen in het Etihad Stadium, maar veroverde in het afgelopen seizoen als basisspeler de treble. Arsenal en Rice zullen hopen op een soortgelijk scenario…