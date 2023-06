Europa League-winst Sevilla betekent slecht nieuws voor Ajax

De Europa League-winst van Sevilla is slecht nieuws voor Ajax. Door het Spaanse succes in Boedapest zijn de Amsterdammers komend seizoen definitief veroordeeld tot het spelen van de voorrondes van de Europa League.

Ajax mocht de voorrondes van Europa League overslaan als AS Roma de Europa League had gewonnen en vervolgens in de eigen Serie A in de top zes was geëindigd. In dat geval hadden de Romeinen door de Europa League-winst een Champions League-ticket in handen gehad en door de eindnotering in de eigen competitie ook een Europa League-ticket.

Roma had van de twee tickets het beste ticket dan behouden: dat voor de Champions League. Het ticket voor de Europa League zou dan zijn doorgeschoven naar de bekerwinnaar uit de zevende competitie op de coëfficiëntenlijst. Dat is PSV. De Eindhovenaren gaan echter al de Champions League-voorronde in, waardoor nummer drie Ajax het ticket had gekregen.