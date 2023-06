Sevilla wint Europa League na tumultueuze finale die in mei begint en in juni eindigt

Sevilla heeft ten koste van AS Roma beslag gelegd op de Europa League. Dankzij een gewonnen penaltyreeks - na een 1-1 eindstand - is de zevende Europa League een feit voor de ploeg van José Luis Mendilíbar. De strafschoppen van Gianluca Mancini en Roger Ibañez waren een prooi voor Bono. De Spanjaarden hadden als eerste club ooit een antwoord op het theaterstuk dat José Mourinho opvoerde met zijn ploegen in Europese finales. De Portugese oefenmeester verloor vandaag voor het eerste een Europese eindstrijd.

Bij Sevilla verschenen oud-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos aan de aftrap. Medefinalist AS Roma deed direct weer een beroep op de teruggekeerde Paulo Dybala, waar de Nederlanders Rick Karsdorp en Gini Wijnaldum naast elkaar op de bank startten. De ploegen hielden elkaar in het eerste half uur in een wurggreep. Fel uitgevochten duels waren er in overvloed, maar hachelijke situaties voor beide doelen waren schaars. Er viel enkel een vrije schietkans van Leonardo Spinazzola te noteren, maar hij faalde. Dat deed Dybala tien minuten voor rust niet. Terwijl Sevilla dacht aan een overtreding stak Mancini ploegmaat Dybala weergaloos weg. De Argentijn schoof de bal vervolgens knap langs Bono.



Sevilla won de laatste drie Europa League-finales na een 0-1 achterstand én al voor rust waren de Spanjaarden dicht bij de gelijkmaker. Ivan Rakitic trof met een vlammend schot de binnenkant van de paal. De nummer elf van Spanje kwam als een raket uit de kleedkamer en de gewenste gelijkmaker kwam via Romein Mancini in rap tempo op het bord te staan. De assistgever van de 0-1 werkte een voorzet van Jesús Navas onfortuinlijk in eigen doel.



Direct na de gelijkmaker poogde ook AS Roma weer te voetballen, maar Sevilla had overduidelijk de touwtjes in handen. Een penalty voor Sevilla bleef een kwartier voor tijd uit, nadat de VAR de beslissing van scheidsrechter Anthony Taylor terugdraaide. Andrea Belotti kreeg in de reguliere speeltijd nog de grootste kans, maar omdat de AS Roma-invaller stuitte op Bono was een verlenging onvermijdelijk.



In de verlenging was Sevilla - net als een groot deel van de wedstrijd - de bovenliggende partij. Doordat veelbelovende kansen - op de kopkans van Smalling op de lat - na uitbleven, was een strafschoppenserie het enige logische gevolg. De elfmetertrappen waren een prooi voor Sevilla, waardoor zij de Europa League op hun naam schreven. Door deze overwinning plaatsen de Spanjaarden zich automatisch voor de Champions League.