Fabrizio Romano: Kluivert kan AS Roma definitief achter zich laten en tekenen in de Premier League

Justin Kluivert vertrekt deze zomer mogelijk definitief bij AS Roma. De vleugelspeler verruilde Ajax in de zomer van 2018 voor een avontuur in Rome, maar dat werd geen succes. Kluivert kwam in de voorbije seizoenen op huurbasis uit voor achtereenvolgens RB Leipzig, OGC Nice én Valencia. In Spanje heeft de Nederlander een dusdanig goede indruk gemaakt dat Bournemouth hem naar de Premier League wil halen.

Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano althans. Als we de Italiaanse transferspecialist moeten geloven bevinden de onderhandelingen zich zelfs al in een gevorderd stadium. Bournemouth zou een voorstel hebben gedaan om Kluivert deze zomer definitief over te nemen van AS Roma. Daarmee zou er een einde komen aan een periode vol uitleenperiodes. Kluivert zal met een wisselend gevoel terugkijken op zijn vorige avonturen. Voor RB Leipzig scoorde hij vier keer in 27 wedstrijden, bij OGC Nice maakte hij zes goals en leverde hij evenveel assists en in dienst van Valencia was hij goed voor acht treffers en twee assists.

Artikel gaat verder onder video

Valencia nam Kluivert vorig jaar op huurbasis over van AS Roma. De Spanjaarden bedongen een optie tot koop, maar lijken daar geen gebruik van te gaan maken. Kluivert heeft bij AS Roma nog een contract tot de zomer van 2025, dus Bournemouth zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel een aardige transfersom moeten overmaken. Bournemouth eindigde in het voorbije seizoen op de vijftiende plek in de Premier League. De voorsprong op nummer achttien Leicester City bedroeg uiteindelijk slechts vijf punten. Mede door een dramatisch slot met vier opeenvolgende nederlagen werd het nog spannend voor Bournemouth, dat vorig jaar promoveerde naar het hoogste niveau.

Mocht Kluivert daadwerkelijk de overstap maken naar Bournemouth, krijgt hij met de Premier League een mooi podium om zich weer in de kijker te spelen bij het Nederlands elftal. De vleugelspelen droeg tot op heden tweemaal het shirt van Oranje, voor het laatst op 6 september 2018 tegen Peru. Kluivert zat er in 2019 voor het laatst bij, maar toen kwam hij niet in actie in de kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland.