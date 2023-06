De EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond tussen Schotland en Georgië is na elf minuten voetballen stilgelegd. Het veld op Hampden Park was door de regenval onbespeelbaar geworden. Op dat moment leidde Schotland met 1-0 door een doelpunt van Callum McGregor. Inmiddels is duidelijk dat de wedstrijd vanaf 22.00 uur weer hervat wordt.