Fans FC Twente komen het veld op, Ramiz Zerrouki schreeuwt: 'NIET DOEN!'

Supporters van FC Twente zijn het veld op gekomen na de overwinning op Sparta Rotterdam. Een groep fans verzamelde zich vanuit Vak P bij de boarding achter het doel om feest te vieren.

Aanvankelijk stonden de fans tegen de boarding aan. De afscheid nemende aanvoerder Wout Brama maande enkele fans om een stap terug te zetten, maar daarna kwamen toch fans het veld op. Dat zorgde voor fluitconcerten van andere supporters.

"Iedereen gedraag je! NIET DOEN. NIET DOEN", riep Ramiz Zerrouki, die een microfoon in zijn hand had en verder vooral liedjes zong ('Wij gaan Europa in!'). Ook de stadionspeaker riep de supporters op om niet het gras te betreden.