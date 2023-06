'FC Eindhoven ziet net als ADO Den Haag in voormalig jeugdtrainer Ajax nieuwe hoofdcoach'

FC Eindhoven ziet in Willem Weijs een potentiële opvolger voor Rob Penders. Twee jaar geleden, toen de trainerszoektocht uiteindelijk bij Penders uitkwam, was hij ook al in beeld, maar ditmaal is de belangstelling ook serieus. Weijs is clubloos na zijn recente vertrek bij het Belgische Lommel SK. Eerder toonde ADO Den Haag ook interesse in zijn diensten.

Dat meldt het Eindovens Dagblad. Er zouden al gesprekken zijn gevoerd tussen de Eerste Divisie-club en Weijs, die als jeugdtrainer actief was in de Nederlandse top bij Ajax en PSV. In 2020 kwam hij binnen bij NAC Breda als assistent-trainer en was hij even interim-coach na het ontslag bij Ruud Brood. Met NAC verraste hij vriend en vijand door PSV uit te schakelen in de achtste finale van de KNVB Beker.

Uiteindelijk kwam hij via Willem II en Anderlecht afgelopen seizoen terecht bij SK Lommel, dat onderdeel uitmaakt van de City Group, het netwerk van clubs rond Manchester City. Daar kondigde hij afgelopen week aan te vertrekken en door De Telegraaf werd zijn naam genoemd bij ADO Den Haag. Weijs is namelijk een goede bekende van ADO's kersverse technisch directeur, oud-international Joris Mathijsen.

Of FC Eindhoven erin slaagt om ADO Den Haag af te troeven in de strijd om Weijs, is nog niet bekend. In 2021 kwam de zoektocht uit bij Penders, die twee heel succesvolle seizoenen achter de rug heeft in Eindhoven en recentelijk de overstap maakte naar FC Utrecht. Daar gaat hij de rol als assistent-coach vervullen naast Michael Silberbauer.