FC Emmen kan volgende potentiële trainer om opmerkelijke reden van verlanglijstje schrappen

Dick Lukkien vertrekt na de allesbeslissende wedstrijd tegen Almere City FC bij FC Emmen. De oefenmeester tekende halverwege dit seizoen een contract bij het inmiddels gedegradeerde FC Groningen en laat Drenthe dus na zeven jaar achter zich. De zoektocht naar een nieuwe trainer loopt vooralsnog niet al te soepel voor Emmen. Vrijdagavond kon er een streep door de volgende potentiële kandidaat: Ivar van Dinteren.

Van Dinteren, de huidige assistent-trainer van Ron Jans bij FC Twente, werd genoemd als mogelijke opvolger van Lukkien en zat bij het heenduel tussen Almere City en FC Emmen zelfs op de tribune. De 44-jarige oud-voetballer heeft echter besloten om niet naar Drenthe te verkassen. De reden hiervoor is opmerkelijk. Van Dinteren ziet de lange reisafstand in combinatie met zijn gezinsleven niet zitten. De reistijd tussen zijn huidige woonplaats (Bussum) en Emmen is echter korter dan de reistijd van Bussum naar Enschede.

De zoektocht naar een nieuwe trainer loopt vooralsnog dus niet al te best voor Emmen. De nummer zestien van de Eredivisie voerde eerder al gesprekken met Henk Fraser, Danny Buijs, Rob Penders en Bas Sibum. Fraser koos echter voor RKC Waalwijk, terwijl Buijs vrijdagmiddag tekende bij Fortuna Sittard. Ook Jans werd benoemd, maar dat was voor een andere functie bij de Drentse club.

Emmen speelt zondagavond de beslissende wedstrijd tegen Almere City. De ploeg van Lukkien kijkt tegen een 2-0 achterstand aan en moet dus alle zeilen bijzetten wil het ook volgend seizoen in de Eredivisie spelen. Als de ploeg het niet voor elkaar krijgt om de achterstand om te zetten, degradeert het naar de Keuken Kampioen Divisie.