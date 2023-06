FC Twente bedingt tóch clausule in het huurcontract met Ajax over Ünüvar

FC Twente heeft een doorverkooppercentage bedongen bij de aanstaande deal van Naci Ünüvar. De Tukkers wilden het liefst een koopoptie in de huurverbintenis met Ajax, maar daaraan werkten de Amsterdammers niet mee. Wel is er dus een andere clausule bedongen door FC Twente.

Als Ajax Ünüvar na de huurperiode in Enschede verkoopt, dan pikt FC Twente een graantje mee van de transfersom, zo vertelt Tijmen van Wissing in De Oosttribune. “Als Ünüvar doorverkocht wordt, dan krijgt FC Twente een percentage van dat bedrag”, laat de journalist weten. Hoewel hij FC Twente's scheidend technisch directeur Jan Streuer even daarvoor een ‘open boek’ noemt, is het percentage dat FC Twente ontvangt, niet bekend bij hem.

Wel verwacht men bij FC Twente dat de deal met Ünüvar snel in orde wordt gemaakt. “Steuer verwacht deze week alleen Ünüvar”, zei Van Wissing, die daarmee een spoedig akkoord over middenvelder Carel Eiting van FC Volendam naar de zijkant schoof. “Eerder zaten ze natuurlijk ook al aan tafel over de deal met Youri Regeer”, verklaarde hij de nauwe banden tussen Ajax en FC Twente.

De twintigjarige Ünüvar gold in de jeugd bij Ajax als een toptalent, maar slaagde er nog niet in om door te breken. Hij speelde in totaal pas drie officiële wedstrijden voor Ajax, allemaal invalbeurten, en maakte vooral minuten bij Jong Ajax. Namens het beloftenteam kwam Ünüvar tot 73 officiële optredens, waarin hij 24 keer scoorde en 18 assists gaf.