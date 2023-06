Koeman loopt leeg: 'Dat neem ik mezelf verschrikkelijk kwalijk'

Ronald Koeman heeft het boetekleed aantrokken na de nederlaag tegen Italië in de troostfinale van de Nations League. De oefenmeester verwijt de spelers veel, maar concludeerde uiteindelijk ook vooral erg pijnlijk over zichzelf. “Dit neem ik mezelf zo verschrikkelijk kwalijk”, zei hij over de mentaliteit in de eerste helft.

In gesprek bij de NOS was Koeman opvallend eerlijk. “Ik schaamde me ook voor de eerste helft”, begon Koeman zijn referaat. “Ondanks de nederlaag zagen we tegen Kroatië nog wel veel aanknopingspunten. Maar zo’n eerste helft… Er was geen bereidheid. Geen mentaliteit. Het was lamlendig. Dat neem ik mezelf kwalijk. Dat is het ergste als dat ontbreekt in de wedstrijd.”

Artikel gaat verder onder video

Wat had de bondscoach anders moeten doen? “Andere spelers opstellen. Of misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Ik wil totaal niet ingaan op het individu, maar we hebben elkaar laten zitten. En we waren niet bij machte om boos te worden op elkaar of elkaar te corrigeren. Maar dit kan niet. Als je de eerste en tweede goal ziet, dat heeft niets met tactiek te maken. Maar dat heeft alles met bereidheid te maken. De verantwoordelijkheid nemen om je man te pakken. Om terug te schakelen naar achteren. Eigenlijk alles waar ik een bloedhekel aan heb.”

Als voorbeeld lichtte Koeman toch nog één speler uit: Donyell Malen, die zijn man liet lopen bij het openingsdoelpunt. “De rechtsbuiten is verantwoordelijk voor de linksback. Dat kan je niet alleen aan de verdedigers overlaten. Je moet terugschakelen.” Ook bij het tweede doelpunt ging het mis in de omschakeling. “Wieffer was daarin de enige die echt goed terugschakelde in deze situatie. Dat heeft niets met technische kwaliteiten te maken, dat is de basis. En dat neem ik mezelf verschrikkelijk kwalijk.”

“Ik had echt het gevoel dat we een stap konden maken, maar de wijze waarop we voor de dag zijn gekomen in de eerste helft, daar moeten we ons voor schamen”, vervolgde Koeman, die wederom de hand in eigen boezem stak. “Ik heb het niet voor elkaar gekregen om de volgende stap te zetten.”

Desondanks kwam Oranje in de tweede helft nog aardig terug in de wedstrijd. “We gingen 1 op 1 spelen en toen namen we wél de verantwoordelijkheid om onze man op te pakken. Maar dit is een grote stap terug.” Na rust kreeg Oranje nog wel goede kansen op de gelijkmaker. “Uiteindelijk hadden we misschien wel de beste kansen met Gakpo en waren we ongelukkig met de VAR bij de treffer van Wout Weghorst.” Maar dat was slechts een klein doekje voor het bloeden na de dramatische de eerste helft.