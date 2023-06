Feyenoord bereikt akkoord over transfersom; medische keuring staat gepland

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met Beerschot over de transfer van Ilias Sebaoui, zo meldt Het Nieuwsblad. De 21-jarige middenvelder ondergaat donderdag de medische keuring in Rotterdam en zet daarna zijn handtekening onder een meerjarig contract. In zijn eerste contractjaar zal Sebaoui worden uitgeleend aan FC Dordrecht.

Feyenoord en Beerschot zijn dinsdag tot een akkoord gekomen over de overgang van Sebaoui. Het is niet bekend wel bedrag is gemoeid met de transfer. De jeugdinternational van Marokko lag nog twee jaar vast bij Beerschot. Bij Feyenoord ligt voor Sebaoui een contract voor drie seizoenen klaar.

Sebaoui brak twee seizoenen geleden door bij Beerschot en speelde zich destijds in de kijker van KV Mechelen en AA Gent. Ondanks dat Beerschot naar het tweede niveau van België degradeerde, bleef hij zijn club trouw. Afgelopen seizoen was Sebaoui niet verzekerd van een basisplaats; in de reguliere competitie verscheen hij slechts acht keer aan de aftrap. Feyenoord is desalniettemin overtuigd van zijn potentie.

De Rotterdamse club is sinds maandag weer begonnen aan een serieuze samenwerking met Dordrecht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie krijgt de beschikking over onder meer assistent-trainer Pascal Bosschaart en verdedigers Sam Baars en Antef Tsoungui. Feyenoord roerde zich op de transfermarkt eerder al met het aantrekken van Ramiz Zerrouki (FC Twente), Thomas van de Belt (PEC Zwolle) en Yankuba Minteh (Newcastle United).