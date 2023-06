'Feyenoord concurreert met topclubs uit Engeland, Duitsland én Frankrijk om oud-speler van FC Twente'

Feyenoord krijgt flinke concurrentie in de strijd om de Japanner Keito Nakamura (22). De aanvaller van LASK Linz zou nog altijd in de belangstelling van de Nederlandse kampioen staan, maar de Rotterdammers zijn daarin bepaald niet de enige. Volgens het Engelse Daily Mail staat de vleugelspeler ook op het lijstje van meerdere clubs uit de Premier League.

"De 22-jarige heeft de interesse van Liverpool, Aston Villa en het gepromoveerde Burnley gewekt, nadat hij uitblonk op het hoogste niveau in Oostenrijk en zijn naam heeft gevestigd als één van de uitblinkers van de competitie", schrijft de krant donderdagavond over de aanvaller die in het seizoen 2019-20 op huurbasis uitkwam voor FC Twente. Daarnaast zouden ook clubs buiten Engeland hem met bovengemiddelde interesse volgen.

Volgens diezelfde krant zou ook vanuit de Franse Ligue 1 en de Duitse Bundesliga namelijk worden gedacht aan Nakamura. Daarbij zitten niet de minste clubs; vanuit Frankrijk zou het gaan om Lille, Stade Reims en Olympique Lyonnais. De Duitse clubs die aan de Japanner worden gelinkt zijn Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach.

Nakamura heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij LASK Linz, de club waar Feyenoord eerder Gernot Trauner oppikte. In 31 competitiewedstrijden was de linksbuiten goed voor veertien doelpunten en zeven assists. Daarnaast scoorde hij ook drie keer in het Oostenrijkse bekertoernooi. Feyenoord zou in Nakamura een potentiële vervanger zien van Oussama Idrissi, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Sevilla maar nu terugkeert naar Spanje.