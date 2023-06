Feyenoord-fans woest en verontwaardigd na aankondiging: 'Dit is de grootste schande ooit'

Feyenoord heeft een samenwerking gesloten met Prijsvrij Vakanties. De reisaanbieder prijkt met ingang van het nieuwe seizoen op de achterkant van het shirt van de Rotterdamse club. Daar is onder de aanhang van Feyenoord veel onvrede over.

Prijsvrij Vakanties is de eerste zogeheten Back-of-shirt-Partner in de historie van Feyenoord. "We zijn uiteraard zeer verheugd dat Prijsvrij Vakanties en D-Reizen haar verbintenis met Feyenoord verder heeft uitgebreid. Bij dit bedrijf en de mensen die er achter zitten zie je echt een mooie groei: van supporter tot Business Seathouder, tot Business Unithouder, tot nu dan Partner in de top van onze piramide. Voor Feyenoord is de toename van het aantal partners uiteraard enorm belangrijk. Het zorgt voor een significante groei in onze commerciële omzet en maakt mede mogelijk dat wij de club verder kunnen ontwikkelen, zowel voor de mannen als de vrouwen", reageert algemeen directeur Dennis te Kloese op de samenwerking

Feyenoord is het partnership met de reisaanbieder voor minimaal twee jaar aangegaan. Prijsvrij Vakanties wordt tevens shirtpartner van het vrouwenteam van de Rotterdamse club. "We willen door middel van dit partnership niet alleen Feyenoord en Prijsvrij Vakanties & D-Reizen laten groeien, maar vooral ook van toegevoegde waarde zijn voor de Feyenoord-supporters door onder andere aantrekkelijke aanbiedingen en gave (win)acties. Het was leuk dat we in de aanloop naar dit moment al wat moois konden betekenen op verzoek van de selectie van Feyenoord 1 door een kampioensreis te organiseren", aldus CEO & Founder Marc van Deursen.

Waar men op bestuurlijk niveau content is met de nieuwe samenwerking, heerst daar onder de aanhang grote onvrede iver. Hieronder een aantal boze reacties op een rij.

Vrijwel geen enkele positieve reactie. Dat was al zo toen dit nieuws weken geleden gelekt werd. Daar hadden jullie lessen uit kunnen trekken, maar dat is helaas niet gebeurd. Voor de boze Feyenoorders: na een zekere transfer kan ik vertellen dat strijken uitstekend werkt — Bob Dijkgraaf (@bobdijkgraaf) June 27, 2023

Historische blunder — Dave Geensen (@davegeensen) June 27, 2023

Regelrechte ontering van het shirt. — Marc Dik (@Marc_Dik) June 27, 2023

Net als je denkt dat de weg naar boven is ingeslagen, gaan we toch weer naar beneden — janneke 🌺 (@SnorriesSnacks) June 27, 2023

Verschrikkelijk dit achter op het shirt, helemaal dat het bovenaan staat. Geen gezicht dit. — Niels (@N3lus) June 27, 2023

Jullie moeten je echt schamen voor dit. — Marc (@Marc_FR1908) June 27, 2023