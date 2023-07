'Feyenoord gaat in jacht op verdedigende versterking concurrentie aan met AZ en FC Twente'

Feyenoord heeft in de zoektocht naar versterking voor volgend seizoen wederom z'n oog laten vallen op een speler van PEC Zwolle. De Rotterdammers haalden in een eerder stadium Thomas van den Belt al naar De Kuip en hopen zich nu ook te verzekeren van de handtekening van Thomas Beelen. Dat meldt 1908.nl althans. De landskampioen is echter niet als enige Nederlandse club in de markt voor de jonge verdediger. Ook AZ en FC Twente hebben hem op de korrel.

Feyenoord kroonde zich in het afgelopen seizoen op indrukwekkende wijze voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland. De prestaties in De Kuip en de ontwikkeling van enkele spelers zijn niet onopgemerkt gebleven. Orkun Kökçü vertrok al naar Benfica en Lutsharel Geertruida zou zich kunnen verheugen op de belangstelling van RB Leipzig. Hoewel Feyenoord op dit moment nog niet lijkt te hoeven vrezen voor een vertrek van de Oranje-international, hoopt het dus de achterhoede van nieuwe impulsen te voorzien. Volgens 1908.nl is de landskampioen 'in de markt' voor Beelen. De jonge verdediger mocht vorig jaar nog vertrekken bij PEC Zwolle, maar Dick Schreuder stak daar een stokje voor.

Daar kreeg de inmiddels naar Spanje vertrokken oefenmeester geen spijt van. Beelen speelde zich al snel in de basiself van PEC Zwolle en groeide uit tot een bepalende kracht bij de promovendus. Met zijn snelheid achterin vormde hij een belangrijke, zo niet cruciale schakel in de defensie. De verdediger kan een uitstekend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie dus bekronen met een stap naar de binnenlandse top. De interesse van AZ en FC Twente was al bekend. Volgens De Telegraaf hebben beide ploegen al een 'serieus' bod ingediend bij PEC Zwolle. Dat zou gaan om zo'n twee miljoen euro. PEC Zwolle zet echter in op een hoger bedrag. De promovendus zag na het afgelopen seizoen smaakmakers Younes Taha (FC Twente) en Van den Belt al vertrekken. Daar kwam afgelopen dinsdag het verrassende vertrek van Schreuder naar Spanje bij. Een transfer van Beelen zou een volgende aderlating betekenen.

Ook Voetbal International en De Telegraaf melden de interesse van Feyenoord in Beelen. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf zijn AZ en FC Twente momenteel 'de enige clubs' die concreet zijn voor de verdediger. Hij bevestigt dat de nummers vier en vijf van de Eredivisie in het afgelopen seizoen al een bod hebben neergelegd in Zwolle.

Uitleenbeurt

Waar Beelen misschien wel komt, vertrekt Mimeirhel Benita mogelijk tijdelijk bij Feyenoord. Volgens 1908.nl heeft de 19-jarige verdediger deze week gesprekken gevoerd met Excelsior over een uitleenbeurt. Benita staat er wel voor openen. Het is nu aan Feyenoord en Excelsior om tot een overeenstemming te komen.