Feyenoord-gerucht vanuit België: Krabbendam doet navraag en komt met duidelijk antwoord

Het Laatste Nieuws pakte donderdagmorgen uit met het nieuws dat Club Brugge én Feyenoord een mondeling akkoord hebben met de 23-jarige Noorse middenvelder Hugo Vetlesen, maar volgens informatie van Martijn Krabbendam is daar geen sprake van. De Feyenoord-watcher van Voetbal International meldt niet alleen dat Feyenoord géén mondeling akkoord heeft met Vetlesen, maar ook dat de club (nog) geen formeel bod heeft gedaan.

Feyenoord sloeg al in een vroeg stadium toe met het oog op volgend seizoen. Nadat eerdere pogingen om Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki naar De Kuip te halen waren mislukt, maakten de Rotterdammers nog niet zo lang geleden melding van de komst van beide middenvelders. PEC Zwolle en FC Twente wilden in januari nog niet meewerken aan een vertrek van hun sterkhouders, maar gaven de spelers onlangs groen licht hun transfer naar Feyenoord af te ronden. De kampioen van Nederland heeft daarmee al twee nieuwe middenvelders binnen, maar zou volgens Het Laatste Nieuws nog niet klaar zijn.

Vetlesen staat momenteel onder contract bij Bødo/Glimt, waar hij in de afgelopen jaren is uitgeroeid tot een van de smaakmakers van de Noorse competitie. Het Laatste Nieuws meldde tevens dat Feyenoord in januari nog een bod had uitgebracht op Vetlesen, maar dat de Noorse topclub toen niet wilde meewerken aan een transfer. De Rotterdammers zouden nu 6,5 miljoen euro moeten neertellen voor de middenvelder, die ook nadrukkelijk in beeld is bij Club Brugge. Beide clubs zouden al een mondeling akkoord hebben met Vetlesen, maar Krabbendam spreekt dat bericht vanuit België dus tegen. De VI-journalist heeft navraag gedaan bij Feyenoord. Volgens de landskampioen is er geen sprake van een mondeling akkoord en heeft het zelfs (nog) geen formeel bod gedaan.