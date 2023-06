'Feyenoord strijdt met Belgische topploeg om handtekening Noorse middenvelder: mondeling akkoord met beide clubs'

Feyenoord is druk bezig de selectie voor volgend seizoen in een vroeg stadium rond te hebben. De Rotterdammers legden in een eerder stadium Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki al vast en hebben nu ook Hugo Vetlesen op de korrel. Feyenoord heeft zelfs al een mondeling akkoord met de 23-jarige Noorse middenvelder, maar dat geldt ook voor Club Brugge. Dat meldt Het Laatste Nieuws althans.

Feyenoord hoopte zich afgelopen zomer al te versterken met Zerrouki, maar FC Twente wilde toen nog niet meewerken aan een vertrek van de middenvelders. De Rotterdammers waagden begin dit kalenderjaar opnieuw een poging in Enschede, maar kregen wederom nul op het rekest. Begin vorige maand was het dan eindelijk raak: Zerrouki trekt na dit seizoen naar De Kuip. Dat geldt ook voor Van den Belt, die de overstap maakt van PEC Zwolle. Daarmee heeft Feyenoord zich ver voor het nieuwe seizoen al verzekerd van twee nieuwe middenvelders.

De kampioen van Nederland is desondanks nog niet uitgewinkeld voor het middenveld. Dat blijkt wel uit de interesse voor Vetlesen, die momenteel onder contract staat bij het Noorse Bodø/Glimt. Feyenoord is niet de enige club die de middenvelder op de korrel heeft. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Club Brugge evenals Feyenoord al een mondeling akkoord met Vetlesen. De Noor staat al langer op het verlanglijstje in Rotterdam. Het Laatste Nieuws meldt tevens dat Bodø/Glimt op de slotdag van de winterse transferperiode nog een bod van vijf miljoen euro van Feyenoord weigerde. “Vetlesen zag zijn droom ontnomen worden, zo klonk het destijds in Noorse media. De Nederlandse kampioen is evenwel nog steeds geïnteresseerd”, schrijven de Belgen.

Wil Feyenoord Vetlesen deze zomer wél naar De Kuip halen, dan zal het naar verluidt 6,5 miljoen euro moeten overmaken naar Noorwegen. Met Club Brugge hebben de Rotterdammers echter een geduchte concurrent. “De middenvelder woonde samen met zijn Franse moeder en Noorse vader vier jaar lang in België vooraleer hij naar Noorwegen verhuisde. Club Brugge hoopt het pleit te winnen voor Vetlesen en heeft daarvoor een goeie troef in huis. Coach Ronny Deila is een landgenoot van de Noor en was ongetwijfeld betrokken bij het dossier Vetlesen”, schrijft Het Laatste Nieuws. De krant realiseert zich tevens dat Feyenoord zich als kampioen van Nederland heeft gekwalificeerd voor de Champions League. Club Brugge staat slechts vierde in België.