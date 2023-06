'Feyenoord is met Belgen in gesprek over talentvolle jeugdinternational van Marokko'

Feyenoord is naar verluidt druk bezig met de komst van Ilias Sebaoui. De aanvallende middenvelder staat nu nog onder contract bij Beerschot, maar moet de volgende aanwinst worden voor de Rotterdammers. De gesprekken tussen beide clubs lijken inmiddels in volle gang.

Volgens het Belgische medium Gazet van Antwerpen kan Sebaoui een meerjarig contract tekenen bij Feyenoord. De regerend landskampioen moet er nog wat uit zien te komen met Beerschot, dat een jaar geleden nog clubs met interesse afschrok. Sebaoui had namelijk de kans om de club uit Antwerpen te verlaten voor KV Mechelen of KAA Gent. Die haakten echter snel af toen ze de hoge vraagprijs van Beerschot hoorden.

Eerder wist het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl al te melden dat Sebaoui er goed op staat in De Kuip. Het is volgens beide media overigens wel de bedoeling dat de jeugdinternational van Marokko nog niet aan de slag gaat bij de hoofdmacht van trainer Arne Slot. Sebaoui wordt bij een eventuele transfer direct verhuurd aan FC Dordrecht om in de Keuken Kampioen Divisie veel vlieguren te kunnen maken.

Feyenoord is sinds maandag weer begonnen aan een serieuze samenwerking met Dordrecht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie krijgt al de beschikking over assistent-trainer Pascal Bosschaart en verdedigers Sam Baars en Antef Tsoungui. Feyenoord roerde zich op de transfermarkt verder al met het aantrekken van Ramiz Zerrouki (FC Twente), Thomas van de Belt (PEC Zwolle) en Yankuba Minteh (Newcastle United).