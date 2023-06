Feyenoord nog niet concreet voor Joshua Brenet: 'Er staat een andere naam hoger op het lijstje'

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback is Feyenoord uitgekomen bij Joshua Brenet. Althans, dat meldde De Telegraaf zondagavond. In de Kick-off podcast van De Telegraaf wordt er dieper ingegaan op de geruchten rondom de verdediger van FC Twente en geeft Marcel van der Kraan meer duidelijkheid over de belangstelling.

“Feyenoord was vorig jaar heel geïnteresseerd. Nu is hij slechts één van de namen die op het lijstje staat, maar hij is niet concreet als nummer één”, begint Van der Kraan, die vervolgens weet dat Feyenoord een andere naam hoger op het lijstje heeft staan. “Ze zijn naar iemand anders aan het kijken, voor het geval dat Marcus Pedersen vertrekt. Ook in hem is belangstelling, maar dat is nog niet concreet. Ik denk dat het allemaal nog een beetje op gang moet komen”, gaat hij verder.

Jeroen Kapteijns, ook aanwezig in de podcast, weet dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Brenet vertrekt uit Enschede. “Het is zeker dat hij zal gaan. Vorig jaar was hij transfervrij en kon hij naar allerlei clubs toe, waaronder Feyenoord. Maar bij Feyenoord was hij in beeld om de tweede optie op de linksbackpositie te worden, daar had hij niet zo’n zin in”, vertelt de PSV-watcher.

Diezelfde Kapteijns noemt vervolgens een aantal landen waar clubs interesse hebben in de 29-jarige rechtsback. “Hij heeft een hele gunstige clausule in zijn contract staan dat hij voor iets meer dan één miljoen kan vertrekken. Er is veel interesse vanuit het buitenland. Clubs uit Turkije, Griekenland, Engeland en Italië bijvoorbeeld. De kans dat hij gaat vertrekken is dus erg groot. Twente houdt daar ook rekening mee”, aldus Kapteijns.