Feyenoord plukt talentvolle middenvelder weg uit België: FC Dordrecht profiteert mee

Feyenoord heeft zich versterkt met de aanvallende middenvelder Ilias Sebaoui. De Marokkaans-Belgische komt over van Beerschot en heeft in De Kuip een contract voor twee seizoenen getekend met een optie voor nog een jaar. Hij gaat komend seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht spelen.

"Het is voor mij een onbeschrijfelijk gevoel om bij Feyenoord een contract te mogen ondertekenen. Ik ben trots om hier te zijn en erg blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft uitgesproken. Tijdens mijn verhuurperiode bij FC Dordrecht wil ik zo veel mogelijk speelminuten maken en mij zodoende verder ontwikkelen als speler", aldus de 21-jarige aanwinst op de website van zijn nieuwe club.

De leiding van de Rotterdammers is ook verheugd met de entree van Sebaoui. "Ilias is een speler met veel voetbalgogme, die tevens over een goede individuele actie beschikt. Hij kan op meerdere posities uit de voeten en is in onze optiek uitermate geschikt voor het Nederlands voetbal. Met de door ons geboden begeleiding denken wij dat hij nog mooie stappen kan maken", vertelt Head of Scouting Mark Ruijl.

Sebaoui doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Beerschot en kwam uiteindelijk tot 44 officiële wedstrijden voor de club uit Antwerpen. Hij is zeker niet de eerste speler die tijdelijk de stap maakt van Feyenoord naar Dordrecht. Sam Baars werd al gepresenteerd als aanwinst van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Ook Antef Tsoungui, die door Feyenoord werd overgenomen van Brighton & Hove Albion, gaat daar spelen.