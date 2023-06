'Feyenoord sluit geheime samenwerking met Premier League-club en kan meteen Háncko kwijtraken'

Dávid Hancko staat in de belangstelling van Newcastle United, zo schrijft Foot Mercato zaterdag. De Premier League-club heeft 'navraag' gedaan naar de verdediger van Feyenoord, die op een 'shortlist' zou staan. Heel concreet lijkt de interesse dus nog niet.

Het nieuws wordt overgenomen door de Daily Mail, die schrijft dat Háncko wordt gezien als optie links centraal in de verdediging. Dat zou betekenen dat de Slowaak de concurrentie zou aangaan met Sven Botman, indien de Nederlander deze zomer bij Newcastle blijft. Eerder werd al duidelijk dat Newcastle ook interesse heeft in Crystal Palace-verdediger Joachim Andersen, die jarenlang voor FC Twente speelde.

Opvallend is dat 1908.nl schrijft dat Feyenoord sinds dit jaar samenwerkt met Newcastle, al is daar officieel nog niets over gecommuniceerd. Eerder deze maand versterkte Feyenoord zich op huurbasis met de achttienjarige Yankuba Minteh van Newcastle. De samenwerking zou een overstap van Hancko kunnen vergemakkelijken, al heeft hij een contract tot medio 2026 en kan Feyenoord dus een flinke transfersom vragen.

Newcastle eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League en kwalificeerde zich zo voor de Champions League. Ook met Feyenoord kan Háncko volgend seizoen in het miljardenbal spelen. Een jaar geleden kwam hij voor een bedrag van naar verluidt zes miljoen euro over van Sparta Praag. Háncko werd al snel een rots in de branding bij Feyenoord en speelde vorig seizoen 45 officiële wedstrijden.