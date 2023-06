Feyenoord start officieel met samenwerking: trainers en spelers naar Keuken Kampioen Divisie

Feyenoord is vanaf maandag officieel begonnen aan een hernieuwde samenwerking met FC Dordrecht. Dat houdt in dat de Rotterdammers hun Zuid-Hollandse buurman onder meer op technisch vlak zullen ondersteunen. Ook gaan spelers van Feyenoord ervaring opdoen aan De Krommedijk.

Dordrecht krijgt komend seizoen sowieso de beschikking over Pascal Bosschaart. De oud-speler van Feyenoord wordt door de Rotterdammers gestald bij Dordrecht, waar hij aan de slag gaat als assistent-trainer. De 43-jarige Rotterdammer was eerder in die rol actief bij Cambuur. Daar stond hij ook een tijdje als interim-trainer voor de groep. Feyenoord zorgt ook dat er een extra performance coach richting Dordrecht komt. Op de clubwebsite geeft algemeen directeur Dennis te Kloese tekst en uitleg bij de samenwerking.

"De Keuken Kampioen Divisie is een goed podium voor talentontwikkeling, dat is de afgelopen seizoenen wel gebleken", aldus een zeer tevreden Te Kloese. "Ons ideaal blijft om er met Jong Feyenoord actief in te worden, maar met FC Dordrecht hebben we direct een enthousiaste en energieke partner in de eerste divisie, waar we een prima tussenstap voor talenten kunnen creëren. Met Pascal Bosschaart hebben we bij uitstek iemand met Feyenoord-DNA ter plaatse die dat proces kan ondersteunen."

Ook de selectie van Dordrecht kan een impuls verwachten vanuit De Kuip. Het is dus de bedoeling dat spelers in de Keuken Kampioen Divisie vlieguren gaan maken. Zo maakt de twintigjarige verdediger Guus Baars op huurbasis de stap naar Dordrecht. Dat geldt ook voor Antef Tsoungui, die onlangs werd overgenomen van Brighton & Hove Albion. De eveneens twintigjarige verdediger uit België mag het een seizoen laten zien op het tweede podium. Daarna volgt wellicht een kans bij de hoofdmacht van Feyenoord.