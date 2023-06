Feyenoord strooit zout in wonden van AS Roma met video op TikTok

Feyenoord heeft op TikTok op heerlijke wijze zout in de wonden gestrooid van AS Roma. De Romeinse grootmacht schakelde de Rotterdammers uit in de kwartfinale van de Europa League, maar verloor de finale woensdagavond van Sevilla. Ook in de Serie A werd er geen Champions League-ticket veroverd en dus plaatse de social media-afdeling van Feyenoord deze heerlijke TikTok. Mocht AS Roma komend seizoen weer tegenover José Mourinho en consorten staan, dan kan het de borst in elk geval dubbel natmaken na deze actie.