Feyenoord treft Eredivisieploeg in oefencampagne, lokale driehoek komt met slecht nieuws

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen neemt Feyenoord het op tegen Keuken Kampioen Divisie-promovendus PEC Zwolle. De Zwollenaren publiceerde vandaag haar oefenprogramma, en zal op zaterdag 8 juli om 13.00 uur spelen tegen de Eredivisiekampioen.

De wedstrijd speelt zich af in Rotterdam, maar is door toedoen van de lokale autoriteiten helaas niet te bezoeken. De technische staf baalt hiervan, maar is wel akkoord gegaan omdat ze het belangrijk vinden dat Zwolle gaat oefenen tegen sterke tegenstanders. Of de duel zich gaat afspelen in De Kuip of op trainingscentrum 1908, is nog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

De promovendus speelt in de voorbereiding ook nog een duel tegen Sparta Rotterdam. Ook deze wedstrijd is volledig besloten voor toeschouwers. Dat bepaalde de lokale autoriteiten. In deze oefencampagne staan voor Zwolle nog affiches gepland tegen onder meer FC Emmen, Venezia FC en FC Groningen. Bij deze wedstrijden mag wel publiek aanwezig zijn.

De eerste training van nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie vindt plaats op 26 juni om 14.00 uur. Voor Thomas van den Belt is de oefenwedstrijd tegen PEC een bijzondere. De middenvelder maakte enkele maanden geleden de overstap naar Feyenoord. Mogelijk speelt hij dus zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club tegen zijn oude club.