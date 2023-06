'Feyenoord vastberaden en meldt zich andermaal: 'interne discussies' na nieuw voorstel'

Feyenoord versterkte zich voor volgend seizoen al met Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki en staat nu ook op het punt Sebastian Szymánski langer aan zich te binden. Daar blijft het niet bij. Zoals bekend zijn de Rotterdammers gecharmeerd van Ricardo Pepi. Het eerste bod op de spits die in het afgelopen seizoen op huurbasis actief was voor FC Groningen is afgeslagen door FC Augsburg, maar de Duitsers hebben inmiddels een tweede voorstel in beraad. Dat meldt 1908.nl althans.

Feyenoord nam vorig jaar afscheid van Cyriel Dessers en Bryan Linssen. De komst van twee nieuwe centrumspitsen was dan ook geen overbodige luxe. Danilo verruilde Ajax transfervrij voor de rivaal uit Rotterdam en ook Santiago Giménez maakte de overstap naar De Kuip. Vooral Giménez kan terugkijken op een uitstekend debuutseizoen in Nederland. Na een moeizame start knokte de Mexicaan zich in de ploeg van trainer Arne Slot en raakte hij zijn basisplaats niet meer kwijt. Giménez was belangrijk met treffers in de Eredivisie én Europa League. Doelpunten die niet onopgemerkt zijn gebleven, want hij werd in de voorbije maanden al in verband gebracht met onder meer Benfica en Sevilla.

De eventuele komst van Pepi staat los van de toekomst van Giménez. Feyenoord is er alles aan gelegen de Mexicaan in Rotterdam te houden en hijzelf lijkt ook niet van plan na één seizoen alweer te vertrekken. Pepi wordt dan ook gezien als de beoogde back-up van Giménez. Om die reden is Feyenoord niet van plan de hoofdprijs te betalen voor de komst van de Amerikaan. 1908.nl meldde afgelopen zondag dat het eerste Rotterdamse bod is afgeslagen door FC Augsburg, maar dat er snel een verbeterde aanbieding zou komen. Het doorgaans goed geïnformeerde medium meldt woensdagmiddag dat FC Augsburg het tweede bod vanuit Rotterdam inmiddels in beraad heeft. De Duitsers voeren naar verluidt 'interne discussies' over de hoogte van dat voorstel.

FC Augsburg telde begin 2022 nog meer dan zestien miljoen euro neer voor de komst van Pepi. De spits vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar FC Groningen. Hij was in de Eredivisie weliswaar twaalf keer trefzeker, maar kon niet voorkomen dat de club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Pepi speelde zich met zijn doelpunten ook in de kijker van PSV. De Eindhovenaren hebben zich echter nog niet gemeld bij FC Augsburg. Zij willen eerst een nieuwe hoofdtrainer aanstellen, alvorens de selectie voor volgend seizoen vorm te geven. Peter Bosz is de belangrijkste kandidaat om Ruud van Nistelrooij op te volgen in Eindhoven, maar zijn komst is nog niet in kannen en kruiken.