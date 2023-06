Feyenoord heeft de smaak te pakken: ook Szymánski gaat Champions League in met de landskampioen

Feyenoord pakt door op de transfermarkt. De Rotterdammers kroonden zich vorige maand voor de eerste keer sinds 2017 tot kampioen van Nederland en zijn er alles aan gelegen ook de komende jaren aan top te blijven. Feyenoord hield succestrainer Arne Slot binnenboord, haalde Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki al naar De Kuip en heeft nu ook een akkoord met Sebastian Szymánski over een langer verblijf in De Kuip. Dat meldt 1908.nl althans.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Feyenoord op ruime afstand van PSV en Ajax - de gedoodverfde titelfavorieten - het kampioenschap binnen zou halen, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Rotterdammers zagen afgelopen zomer immers de ene na de andere sterkhouder vertrekken. Trainer Slot, die de club in zijn eerste seizoen meteen naar de eerste Europese finale in twintig jaar had geloodst, moest vrijwel vanaf nul beginnen. Dat is hem gelukt. En hoe, want Feyenoord kroonde zich op overtuigende wijze tot landskampioen en plaatste zich voor een haar na voor de halve finale van de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Het gedenkwaardige afgelopen seizoen smaakt naar meer en Feyenoord is er dan ook alles aan gelegen zoveel mogelijk belangrijke krachten binnenboord te houden. Slot zette in de aanloop naar het laatste competitieduel met Vitesse al zijn krabbel onder een nieuw en verbeterd contract en nu heeft ook Szymánski dus zijn 'jawoord' gegeven voor een langer verblijf in De Kuip. De Poolse linkspoot maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Dinamo Moskou naar Feyenoord en kan terugkijken op een meer dan geslaagd eerste seizoen in Nederland. Szymánski kwam veertig keer in actie voor de Stadionclub en was goed voor tien treffers. Bovendien verzorgde hij ook nog eens zeven assists.

Volgens 1908.nl kwam Feyenoord al eerder tot een akkoord met de middenvelder en is het alleen nog wachten op diens handtekening. Szymánski zal wederom gehuurd worden van Dinamo Moskou, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2026. Feyenoord en Dinamo Moskou bereikten naar verluidt eerder deze week al een overeenkomst over een langer verblijf van de international. Szymánski droeg tot op heden 22 keer het shirt van de nationale ploeg.