Eindhovens Dagblad komt met update over PSV en Bosz: Elfrink trekt vergelijking met Schmidt

Peter Bosz werd in de afgelopen maanden weliswaar nadrukkelijk genoemd als meest logische kandidaat om John Heitinga op te volgen als hoofdtrainer van Ajax, maar hij is toch écht op weg naar PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad zitten er echter nog wat haken en ogen aan de komst van Bosz naar de nummer twee van Nederland in het afgelopen seizoen. De Eindhovenaren willen voorkomen dat de oud-trainer van onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Olympique Lyonnais té veel voor het zeggen krijgt.

In een uitgebreide analyse in het Eindhovens Dagblad bespreekt clubwatcher Rik Elfrink de huidige stand van zaken in de onderhandelingen tussen PSV en Bosz. De verslaggever trekt een vergelijking met Roger Schmidt, die in de zomer van 2020 werd aangesteld als hoofdtrainer van PSV en na twee rumoerige seizoenen afgelopen zomer de overstap maakte naar Benfica. “Op het moment dat Schmidt drie jaar geleden begon bij PSV had de oefenmeester nogal wat eisen voor de toenmalige directeuren Toon Gerbrands en John de Jong. Voor PSV-begrippen volgde na zijn benoeming een behoorlijke Duitse-invasie, waarbij in de spelersgroep en trainersstaf nogal wat Schmidt-adepten opdoken.”

Criticasters waren van mening dat toenmalig directeur De Jong ‘de sleutel van de PSV-kluis’ in handen van Schmidt had gegeven. “Dat was wat overdreven, maar dat Schmidt veel te zeggen had was duidelijk. Iets soortgelijks wil PSV drie jaar later zien te voorkomen, nu Bosz in gesprek is met de club”, schrijft Elfrink. “Het aantal stafleden dat hij wil meenemen, is wel te overzien. Eindhovenaar Rob Maas zal in ieder geval als assistent terugkeren, als Bosz naar PSV gaat. De 53-jarige vertrouweling van Bosz kent de clubcultuur prima, want hij heeft jarenlang in de jeugdopleiding gezeten. Dat Bosz zijn fysieke coach Terry Peters wil meenemen, moet ook in te passen zijn. Wel met een voorbehoud, want verandering van spijs doet in dit opzicht niet altijd eten.”

Kampioen worden

Daarmee doelt Elfrink op de vele blessures waarmee PSV te kampen had in de seizoenen dat Schmidt voor de groep stond. De Duitse oefenmeester nam eveneens een fysieke coach mee naar Eindhoven, maar Elfrink zag dat dat ‘niet bepaald leidde tot een fitte selectie’. Ook de samenstelling van de selectie is een serieus onderwerp van gesprek in de onderhandelingen tussen PSV en Bosz. Volgens Elfrink heeft Bosz aangegeven dat hij ‘per se’ kampioen wil worden. “Niks tussenjaar of opbouwjaar dus en dat noopt PSV tot actie. Maar of het realistisch is wat Bosz allemaal wil: PSV kan ook hem niet de sleutel van de klus geven én Brands en Stewrt moeten de financiële spelregels bewaken die de raad van commissarissen heeft gesteld.”

“Stapje voor stapje komen PSV en Bosz wel dichter bij een samenwerking, zo luidde dinsdagavond de conclusie van betrokkenen”, stelt Elfrink de PSV-volgers desalniettemin deels gerust. “PSV en Bosz hebben elkaar op het eerste gezicht veel te geven. De komende dagen zal blijken wat de uitkomst wordt, zo klonk dinsdagavond door. Nog altijd liggen de partijen op koers om met elkaar te gaan samenwerken, dat wel.”